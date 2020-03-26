كورتني كاردشيان تكشف سبب حذف حساب ابنها

ميرنا وليد - بيروت - حذفت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كاردشيان​ حساب ابنها مايسون ديسيك على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معللة ذلك بالقول أن مايسون ليس لديه هاتفا ذكيا، مشيرة الى ان ابنها الذي يبلغ من العمر 10 اعوام ليس كبيرا فيما يكفي بعد، قائلة: "لقد قمت بحذف حساب مايسون لأن أنا و سكوت شعرنا فقط أنه ليس كبير بما يكفي، إنه في العاشرة من عمره ، و أعتقد أن هناك حدا للعمر من أجل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ، وأعتقد أنه عندما يبلغ من العمر 13 سيكون ذلك مناسب تماما له".

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