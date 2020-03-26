خاص الفن – غادة بشور: "القصة مش مزحة.. والإنسان يبقى صغيراً"

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​غادة بشور​ استغرابها من اجتياح ​فيروس كورونا​ دول العالم كافة في ليلة وضحاها، مبينة أن الإنسان مهما كبر وارتفع شأنه يبقى صغيراً أمام كل تلك الكوارث.

وقالت لموقع "الفن": القصة مو مزحة أبداً، الوباء ينتشر بسرعة قياسية ولا يتوقف مع انعدام العلاج، ولذلك على الجميع الحذر وملازمة البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القسوة.

وأضافت: أعرف أن كثير من الناس ستتضرر ولكن ما باليد حيلة، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.

وتعليقاً منها على إيقاف تصوير المسلسلات قالت: حياة الإنسان أهم من كل مسلسلات العالم.

ويشار إلى أن غادة بشور تغيب عن الموسم الدرامي الماضي لعدم مشاركتها في أي عمل.

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