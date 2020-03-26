هيفا وهبي تنتقد هؤلاء وتستعين بمنظمة الصحة العالمية

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الأشخاص الذين يرمون حيواناتهم الأليفة في الشوارع خوفا من ​فيروس كورونا​، مشيرة الى ان ​منظمة الصحة العالمية​ كشفت ان القطط والكلاب لا ينقلون هذا الوباء للإنسان.

وكتبت هيفا على صفحتها الخاصة: "منظمة الصحة العالمية أكدت انو الكلاب والقطط ما بينقلوا كورونا للإنسان، بس في كتار عم بيتركوا حيواناتهم الأليفة على الطريق انشروا صور تنأكد للعالم انهم ما بينقلوا إلا السعادة وما بيستحقوا تتخلوا عنهم!".

الجدير ذكره ان هيفا وهبي تبرعت مؤخرا في برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مرسيل غانم، بمبلغ وقدره 20 مليون ليرة لبنانية توزعت على الشكل الآتي :10 مليون ليرة لمستشفى بيروت الحكومي، و10 مليون ليرة للصليب الأحمر اللبناني.

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