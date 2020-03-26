ميرنا وليد - بيروت - كثر هم النجوم العرب في الغناء والتمثيل الذين ينحدرون من أصول غير عربية، ومن بين هؤلاء النجوم:
ليلى مراد: ليليان زاكي موردخاي والدها من أصل مغربي وتحديدا مدينة كازابلانكا، ووالدتها من أصول بولندية.
فريد شوقي: ولد في عائلة مصرية ذات أصل تركي، فجده لأبيه من أب تركي وأم مصرية، وجده لأمه من أم مصرية وأب تركي.
مديحة يسري: والدها تركي، وأمها سودانية، دخلت المجال الفني عام 1939.
جميل راتب: والده مصري وأمه فرنسية، بينما تذكر مصادر أخرى أن أمه هي ابنة شقيق هدى شعراوي وحاصلة على الجنسية الفرنسية.
رشدي أباظة: أمه إيطالية تدعى ليلي جورجنجينو، وأب مصري.
شادية: والدها مصري ووالدتها ذات أصول تركية.
حسين ومصطفى فهمي: من عائلة من أصول شركسية.
نيللي كريم: والدها مصري وأمها روسية.
مي عز الدين "ماهيتاب حسين عز الدين وهبة عبدالله" ولدت في أبو ظبي بالإمارات، لأسرة ذات أصول تركية، حيث أن جدتها تركية.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلون عرب ستتفاجأ بأنهم من أصول أجنبية منهم مديحة يسري ومي عز الدين ورشدي أباظة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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