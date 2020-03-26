ممثلون عرب ستتفاجأ بأنهم من أصول أجنبية منهم مديحة يسري ومي عز الدين ورشدي أباظة!‎

ميرنا وليد - بيروت - كثر هم النجوم العرب في الغناء والتمثيل الذين ينحدرون من أصول غير عربية، ومن بين هؤلاء النجوم:

ليلى مراد: ليليان زاكي موردخاي والدها من أصل مغربي وتحديدا مدينة كازابلانكا، ووالدتها من أصول بولندية.

فريد شوقي: ولد في عائلة مصرية ذات أصل تركي، فجده لأبيه من أب تركي وأم مصرية، وجده لأمه من أم مصرية وأب تركي.

مديحة يسري: والدها تركي، وأمها سودانية، دخلت المجال الفني عام 1939.

جميل راتب: والده مصري وأمه فرنسية، بينما تذكر مصادر أخرى أن أمه هي ابنة شقيق هدى شعراوي وحاصلة على الجنسية الفرنسية.

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رشدي أباظة: أمه إيطالية تدعى ليلي جورجنجينو، وأب مصري.

شادية: والدها مصري ووالدتها ذات أصول تركية.

حسين ومصطفى فهمي: من عائلة من أصول شركسية.

​نيللي كريم​: والدها مصري وأمها روسية.

​مي عز الدين​ "ماهيتاب حسين عز الدين وهبة عبدالله" ولدت في أبو ظبي بالإمارات، لأسرة ذات أصول تركية، حيث أن جدتها تركية.