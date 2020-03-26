هل هذا الممثل عضو في منظمة ارهابية؟

ميرنا وليد - بيروت - تردد العديد من الأخبار سابقا مفادها ان الممثل التركي ​ماتا هوروز​ هو عضو في منظمة ارهابية، وقد بدأت الحكومة التركية في عام 2016 بالتحقيق معه، وذلك بعد وصول بلاغ من مجهول ان الممثل التقى بأحد كبار المنظمة في اميركا، الا انه تبين بعد التحقيق الدقيق لمدة اربعة سنوات، انه بريء ولم يجر اي نوع من التواصل بينه وبين المنظمة الإرهابية.

الجدير ذكره ان الجمهور التركي تعرف عليه لأول مرة في مسلسل "الشرنقة المحترقة"، اما عربيا اشتهر في مسلسل "على مر الزمان"، اضافة الى مسلسل "السلطانة كوسيم".

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