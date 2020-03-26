خاص الفن- هذه حقيقة سجن عمر كمال

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد ان الفنان المصري ​عمر كمال​ ألقي القبض عليه بتهمة عدم الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المتخذة من قبل الحكومة المصرية. ولمعرفة ان كان الخبر صحيحاً، تواصل موقع الخليج 365 مع متعهد الحفلات السيد أحمد صولي كشف لنا ان الخبر عار عن الصحة وليس صحيحاً ابداً وان عمر حر طليق ويلتزم بالاجراءات المطلوبة بعد انتشار فيروس كورونا.

بذكر ان السيد أحمد صولي كان قد نظم مجيء وإحياء حفلات مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش الى لبنان.

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