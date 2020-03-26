رويدا عطية: "بيروحو على اقرف شي بالحياة"

ميرنا وليد - بيروت - استغربت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ من عدم تناول الصينيين الأطعمة التي نتناولها، بل يتجهون لتناول مأكولات وصفتها بالمقرفة.

وكتبت رويدا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مسالخير يا محجورين السؤال يللي شاغل البشريه دخلكن هدول بالصين ليه ما بياكلو معكرونه، بطاطا، دجاج ولك اي طبخه ليه بيروحو على اقرف شي بالحياه وبياكلوهولك ارحمونا".

الجدير ذكره ان رويدا عطية طلبت مؤخرا طرقا اخرى غير "الديتول" للتعقيم، وذلك بسبب انقطاعه من السوق، وفي حال وُجد سيكون بسعر عال، مشيرة بدورها الى ان هذه المرحلة ليست للربح التجاري.

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