ابتكار فيتنامي غريب “كورونا برغر”

في محاولة لرفع الروح المعنوية في العاصمة الفيتنامية هانوي، بادر طاه إلى فلسفة غريبة شعارها “عليك أن تلتهمه.. وأن تهرسه”ـ في إشارة إلى فيروس كورونا الجديد.

وتتلخص فلسفة الطاهي الفيتنامي هوانغ تونغ في ابتكار “بيرغر أخضر” على شكل فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة 148 شخصا في بلاده، تعافى منهم 17 شخصا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفيتنامية.

ويحاول هوانغ تونغ أن يضحك في وجه الوباء العالمي، ويسخر منه، حيث يقضي وقته حاليا مع فريقه في إعداد عشرات أقراص البرغر المخلوطة بالشاي الأخضر، ثم يضيفون عليها “تيجانا” صغيرة من العجين لتصبح شبيهة الشكل بفيروس كورونا، الذي يوصف أحيانا بالفيروس التاجي”.

وقال تونغ، في محل “بيتزا هوم” لشراء المأكولات في وسط هانوي “نمزح من خلال هذه الدعابة: إذا كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله”.

وأضاف “لا يصبح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا من البرغر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة خلال تفشي هذا الوباء”، وفقا لما ذكرته رويترز.

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ويبدو أن مسعى تونغ لنشر الفرح أتت أكلها، إذ يبيع المتجر نحو 50 قطعة برغر يوميا، على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت للإغلاق بسبب الفيروس.

وقال الزبون دانغ دين كوي، البالغ من العمر 66 عاما، أثناء خروجه من المطعم بصحبة حفيده إن البرغر الأخضر طريقة مثيرة لرفع المعنويات.

وأضاف “فيروس كورونا الجديد هذا شديد الخطورة، لكن إذا أكلنا قطعة برغر بنفس هيئته، سيبدو الأمر في أذهاننا كما لو أننا انتصرنا عليه بالفعل”.