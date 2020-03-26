تراند اليوم : قصة حب جديدة بين ميلاد يوسف ونادين تحسين بيك

قبل عامين، إلتقى الممثلان السوريان ميلاد يوسف ونادين تحسين بيك في مسلسل “روزنا”، للمخرج عارف الطويل، وسجلا قصة حب قوية بين “أنور” و”ديما”.
وخلال هذا العام، ستعاد قصة الحب هذه، ولكن بسيناريو مختلف بين هذين الممثلين، الذين إنضما إلى مسلسل “بعد عدة سنوات”، لكنهما لم يصورا مشاهدها، وربما لا يصوران إلا لما بعد رمضان بعد قرار الحكومة السورية، بإيقاف تصوير جميع المسلسلات بسبب فيروس كورونا.
وللمصادفة، يجتمع الاثنان أيضاً هذا العام بمسلسل آخر هو “سوق الحرير”، المقرر عرضه في رمضان، في حال تم إستكمال تصويره.
ويعد “بعد عدة سنوات” العمل الرابع لنادين تحسين بيك بعد “عهد الدم” و”سوق الحرير” و”ما بين حب وحب”، بينما يعتبر العمل الثالث لميلاد يوسف بعد “سوق الحرير” و”حوا”.