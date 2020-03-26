تراند اليوم : قصة حب جديدة بين ميلاد يوسف ونادين تحسين بيك

قبل عامين، إلتقى الممثلان السوريان ​ميلاد يوسف​ و​نادين تحسين بيك​ في مسلسل “​روزنا​”، للمخرج ​عارف الطويل​، وسجلا قصة حب قوية بين “أنور” و”ديما”.

وخلال هذا العام، ستعاد قصة الحب هذه، ولكن بسيناريو مختلف بين هذين الممثلين، الذين إنضما إلى مسلسل “​بعد عدة سنوات​”، لكنهما لم يصورا مشاهدها، وربما لا يصوران إلا لما بعد رمضان بعد قرار الحكومة السورية، بإيقاف تصوير جميع المسلسلات بسبب ​فيروس كورونا​.

وللمصادفة، يجتمع الاثنان أيضاً هذا العام بمسلسل آخر هو “​سوق الحرير​”، المقرر عرضه في رمضان، في حال تم إستكمال تصويره.

ويعد “بعد عدة سنوات” العمل الرابع لنادين تحسين بيك بعد “​عهد الدم​” و”سوق الحرير” و”ما بين حب وحب”، بينما يعتبر العمل الثالث لميلاد يوسف بعد “سوق الحرير” و”حوا”.