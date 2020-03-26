تراند اليوم : ريان يعلن موعد طرح كليب أغنيته “مع بعض”

أعلن ​الفنان ريان ​ عبر عن طرحه أغنية منفردة جديدة وذلك بعد غد الجمعة في 27 مارس .

وكشف ريان في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم الأغنية كما نشر صورة تشويقية ظهر فيها وهو يقف بشكل جانبي خلفيتها سوداء وعلق عليها :”أغنيتي المنفردة الجديدة والفيديو كليب الخاص بها سيتم طرحهما يوم الجمعة المقبل الساعة الرابعة بعد الظهر بعنوان مع بعض”.

إشارة إلى أن ريان كان أعلن عبر صفحته أنه سيتم تأجيل طرح الأغنية بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي كان من المفترض طرحها في وقت سابق، وشارك في أوائل الشهر مقطعاً من كليب الأغنية الذي أخرجه محمد النعناع.