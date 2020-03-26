محمد ممدوح يشارك في «تحدي الخير» ويكشف سبب تأخيره: كنت نايم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قبل الفنان المصري محمد ممدوح تحدي كل من الفنان أحمد داود والفنان أكرم حسني، للمشاركة في “تحدي الخير”، الذي شارك به عدد كبير من نجوم الفن، وهو التحدي الذي أطلقته جمعية رسالة الخيرية، وذلك لنجدة المتضررين من السيول ومستشفيات العزل الصحي لمرض فيروس كورونا.

الفنان المصري كشف سبب تأخيره في قبول التحدي، بقوله: “أحمد داوود وأكرم حسني أنا قبلت التحدي، معلش أنا اتأخرت شوية بس كان بقالي 4 أيام نايم تقريبا”.

وأضاف: “إن شاء الله ربنا يقدرني وأقدر أكفل أكبر عدد من الأسر الشهر ده بإذن الله، وربنا يستر علينا كلنا يارب، وبإذن الله هنعدي مع بعض المحنة دي.. وإن شاء الله العالم كله يعدي منها على خير.. وأنا بتحدى أحمد عز وأحمد مكي وشركة كوكاكولا وشركة فودافون”.

Advertisements

عدد كبير من جمهور محمد ممدوح أثنوا على مشاركته في “تحدي الخير”، إلا أنهم لاحظوا خسارته للكثير من وزنه، وظهوره بـ “سكسوكة” منحته لوك جديد.

وينشغل الفنان المصري محمد ممدوح حاليا بتصوير دوره في المسلسل الرمضاني الجديد “تقاطع طرق”، وهو من بطولة النجمة منى زكي، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

ومن المقرر خلال أحداث المسلسل أن يتزوج محمد ممدوح “تايسون” من منى زكى، إلى أن يحدث بينهما العديد من المواقف التى قد تفسد هذه الزيجة، ويدور المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى.