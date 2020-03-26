ياسمين عبدالعزيز تروّج لمسلسل أحمد العوضي الجديد: مبروك يا حبيبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري أحمد العوضي بوستر مسلسله الجديد “شديد الخطورة”، والذي من المقرر عرضه قريبا على منصة watch it.

العوضي أرفق البوستر، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “شديد الخطوره.. قريبا علي watch it انتاج تامر مرسي تأليف محمد سيد بشير اخراج حسام علي”.

الفنانة ياسمين عبدالعزيز حرصت على تهنئة العوضي، والذي أعلنت حبها له مؤخرا، بتعليق قالت فيه: “مبروك يا حبيبي”، ليرد قائلا: “الله يبارك فيكي حبيبتي”.

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ياسمين لم تكتفي بتهنئة العوضي، بل حرصت على الترويج لمسلسله الجديد، بأن أعادت نشر البوستر الخاص به، على خاصية “ستوري” بموقع “إنستجرام”.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لأزمة مؤخرا، بعد أن هاجمها شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

وفي أول رد فعل لها على هجوم شقيقها عليها، أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز حبها للفنان أحمد العوضي، حيث نشرت صورة جمعتها بالعوضي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأعلنت حبها له، بقولها: “بحبك يا أحمد”.

أحمد العوضي نشر نفس الصورة على حسابه على “انستجرام”، واعترف بحبه لياسمين أيضا، بقوله: “بحبك يا ياسمين”، ليعلنا بذلك حبهما أمام الجميع.