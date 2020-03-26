خطوبة الفنانة هند عبدالحليم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية هند عبدالحليم خطبتها إلى شاب من خارج الوسط الفني، يدعى “كريم قنديل”.

الفنانة المصرية نشرت صورة من حفل خطوبتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها :” خطوبتنا.. ده كان قبل الحجر الصحي”.

وأضافت: “كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا.. بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت و خلوا بالكم من نفسكم”.

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وكانت الفنانة المصرية هند عبدالحليم قد تمت خطبتها من قبل إلى زميلها الفنان الشاب باهر النويهي، وذلك في شهر يوليو عام 2017، إلا أنهما انفصلا بعد أشهر قليلة، دون أن يكشفا الأسباب.

يذكر أنه يعرض حاليا للفنانة هند عبدالحليم مسلسلها الجديد “حكايات بنات 4” الذى انطلق عرضه السبت الماضى على شاشة قناة ON.

ومسلسل “حكايات بنات 4” من بطولة ميرنا نور الدين، وهند عبدالحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، ومحمد إبراهيم يسري، وغيرهم، وهو من تأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.

وكانت هند عبدالحليم قد شاركت مؤخرا في مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع الفنانة داليا البحيري، وأميرة العايدي وأمل رزق، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.