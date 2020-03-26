ماريا كاري تقدم حفل غنائي من المنزل

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت شبكة قنوات فوكس الأمريكية عن عرض حفلات بث مباشر من المنزل لعدد من أشهر مطربي العالم، ومنهم النجمة والمطربة الأمريكية ماريا كاري، خيث من المقرر أن تذهب أرباح هذه الحفلات لمساعدة الفرق الطبية التي تتواجد في المستشفيات حاليا وتتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وقالت شبكة فوكس الأمريكية إن كلا من ماريا كاري، وبيلي ايليش، وفرقة back street boys الغنائية الشهيرة، واليشيا كيز، سيقدمون حفلات بث مباشر من منزلهم عن طريق الهواتف.

وأضافت شبكة فوكس إلى أن الحفل سيقام يوم الأحد 29 مارسـ لمدة ساعة على الهواء، وسيقدمه الموسيقي الشهير التون جون، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الحفل تشجيع مشاهير هوليوود على التبرع.

والجدير بالذكر أنه تبرع عدد من نجوم هوليوو لمتضرري فيروس كورونا منهم أنجلينا جولي، وقام آرنولد شوارزنجر بالتبرع لصندوق الطعام الأمريكي، وأيضا ريان رينولدز وبليك ليفلي والمغني الشهير جاستين تيمبرلايك.