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كورونا يضع ملك وملكة ماليزيا في الحجر الصحي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

وكالات

الخميس 2020/3/26 12:40 م بتوقيت أبوظبي
القصر الوطني الماليزي

القصر الوطني الماليزي

قال مشرف القصر الوطني الماليزي أحمد فاضل شمس الدين, الخميس، إن الملك عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه والملكة عزيزة أمينة ميمونة الإسكندرية قد خضعا لفحص طبي واختبار تشخيصي لفيروس المستجد، وجاءت نتائج تحاليلهما سلبية.

وأضاف في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، أن الملك والملكة يخضعان حاليا للحجر الصحي في القصر ولن يقبلا أي زيارة أو مقابلة رسمية إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد لـ14 يوما بدأت الأربعاء.

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جاء ذلك بعد أن أثبتت نتائج اختبارات 7 أشخاص من موظفي القصر، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع: "تم إخطارنا بأن 7 من موظفي القصر الوطني كانوا إيجابيين لفيروس كورونا".

وكان ملك ماليزيا قد دعا مسلمي بلاده إلى تأدية صلاة الحاجة فرديا في المنزل، سائلين الله أن يرفع البلاء والوباء مع الالتزام المستمر بالأوامر والمحظورات المترتبة على قرار تقييد التحركات.

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