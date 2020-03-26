القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزامنا مع انتشار فيروس كورونا تحتاج الأسطح والأرضيات في المنزل للتعقيم دائما بمعقمات أو بدائل طبيعية، وذلك من أجل التخلص من الفيروسات والجراثيم، التي نجلبها من خارج المنزل، خصوصا الهواتف المحمولة، التي قد يستمر حملها بين أيادينا لساعات طويلة.
"العين الإخبارية" توضح 5 طرق يمكن اعتمادها للتأكد من تعقيم الهواتف الذكية على أن يقوم كل فرد بتعقيم هاتفه لمدة 30 ثانية يوميا، تجنبا لانتقال الفيروس أو العدوى من الجهاز إلى اليد ومن ثم إلى داخل الجسم
كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح لتعقيم هواتفكم ضد "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.