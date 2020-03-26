5 نصائح لتعقيم هواتفكم ضد "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزامنا مع انتشار فيروس كورونا تحتاج الأسطح والأرضيات في المنزل للتعقيم دائما بمعقمات أو بدائل طبيعية، وذلك من أجل التخلص من الفيروسات والجراثيم، التي نجلبها من خارج المنزل، خصوصا الهواتف المحمولة، التي قد يستمر حملها بين أيادينا لساعات طويلة.

"العين الإخبارية" توضح 5 طرق يمكن اعتمادها للتأكد من تعقيم الهواتف الذكية على أن يقوم كل فرد بتعقيم هاتفه لمدة 30 ثانية يوميا، تجنبا لانتقال الفيروس أو العدوى من الجهاز إلى اليد ومن ثم إلى داخل الجسم