خروج الفنان الكويتي عبدالله بوشهري من الحجر الصحي

خرج الفنان الكويتي عبدالله بوشهري من الحجر الصحي بعد أكثر من شهر من تواجده داخل الحجر الصحي.

ونشر “بوشهري” صورة له تجمعه مع شقيقه وكتب: “‫الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل الذي تسويه في حق عيالك شكرآ وزارة الداخليه شكرا وزارة الصحة شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل شيء تقدمونه لأجل الكويت شكرا حق كل الذي سأل عني وتمنى لي السلامة احبكم وايد وايد “.

وكان الفنان الكويتي عبدالله بوشهري قد تحدث الى المتابعين عبر حساباته على مواقع التواصل من داخل الحجر الصحي، كاشفاً الى أنه كان في رحلة خارج الكويت وعند عودته دخل مباشرة الى الحجر الصحي حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا انه تم تمديد فترة تواجده لاكثر من أسبوعين بعد اكتشاف حالات كورونا جديدة في الحجر الصحي.