رولا محمود أول فنانة مصرية تصاب بكورونا.. وتثير القلق بحالتها الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت الممثلة رولا محمود، أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورنا الجديد كوفيد 19، وهي تقيم حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

فقد نشرت محمود تغريدة في تويتر قالت فيها: "مساكم صحة وعافيه، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي محبتي".

وتلقت رولا محمود فور نشر التغريدة العديد من عبارات التضامن والدعم والنصائح من قبل متابعيها.

يشار إلى أن بداية رولا محمود الفنية كانت من خلال فيلم روائي قصير رشحها مخرجه بعد ذلك للمخرج سمير سيف لتقدم مشهدا واحدا في مسلسل "أوان الورد"، مع يسرا، وهشام عبد الحميد، بعدها اتجهت للعمل في الأفلام السينمائية.

أما فيما يتعلق بأشهر أفلام رولا السينمائية فهو فيلم "الساحر"، مع الراحلين الفنان محمود عبد العزيز والمخرج رضوان الكاشف؛ إذ قدمت شخصية فتاة الليل اللعوب، ثم قدمت فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع المخرج داوود عبد السيد وفيلم "بحب السيما" مع المخرج أسامة فوزي وفيلم "كليفتي" مع المخرج محمد خان.

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وقدمت الفنانة كذلك فيلم "معالي الوزير" مع الفنان الراحل أحمد زكي، وكان آخر أعمالها في مسلسل "كيد النسا"، مع فيفي عبده، وسمية الخشاب.

وجسدت رولا محمود دور البطولة النسائية في فيلم "كليفتي" مع الفنان باسم سمرة عام 2004 إخراج محمد خان، وشاركت في بطولة الفيلم الياباني "أسطورة في الرمال" عام 2005 إخراج هاناوا، وشاركت في العام ذاته في مسلسل "نزار قباني".

وفي عام 2006 شاركت في الفيلم الغنائي "مافيش غير كِده" والذي أظهرت فيه موهبتها الغنائية، كما قدمت في العام ذاته البطولة النسائية في فيلم "قطط بلدي".

وظهرت عام 2007 في فيلم "هي فوضى" اخراج يوسف شاهين، وفي العام ذاته قدمت مسلسل "امرأة في شق الثعبان".

فيما قدمت عام 2008 فعاليات ختام مهرجان روتردام للسينما العربية.

وكان لرولا أيضا بعض التجارب الغنائية القليلة، بدايتها من خلال غنائها على المسرح المدرسي، وكانت تريد احتراف الغناء والتمثيل أثناء دراستها، لكن أسرتها رفضت وانتظرت حتى زواجها، وبعد أن تزوجت مباشرة بدأت احتراف التمثيل بدعم من زوجها.