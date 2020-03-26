"المتحدة" تقدم "لقاء الجمعة" مع الدكتور على جمعة وعظة البابا تواضروس أسبوعيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار دورها الوطنى قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض "لقاء الجمعة" مع فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا، ويتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعى والتقوى ومواجهة الشائعات. Advertisements كما قررت أيضا عرض "العظة الأسبوعية" لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين. من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة أن هذا الأمر يأتى في إطار مجموعة الإجراءات التى أتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها، مضيفا أن رجل الأعمال تامر مرسي قد اتخذ العديد من القرارات فى هذا الإطار في مجملها تدعم توازن المحتوى الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل دينى وتعليمى وتنموى وترفيهى وإخبارى وفقا لاحتياجات المشاهدين.

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