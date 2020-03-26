شكرا لقرائتكم خبر عن "بالكمامة" يسرا تطالب المواطنين بالتزام المنازل: "احنا بنمر بأزمة ولازم نلتزم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة يسرا، فيديو تدعو فيه المصريين إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج من المنازل خلال الفترة الحالية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وعلقت يسرا على الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة للمواطنين: " خليك في البيت علشان أهلك وأحبابك وبلدك .. لازم نلتزم بتعليمات الدولة علشان الأزمة دي تعدي على خير إن شاء الله ".

ووجهت النجمة يسرا، كلمة في الفيديو لكل المصريين: "معلش نستحمل خليكوا في البيت. استمتعوا ببيتكم وعيلتكم وحياتكم مع أولادكم وحبايبكم. واستمعتوا بقعدتكم مع بعض وقربوا لبعض أكتر وافرحوا بالنعمة اللي أنتو فيها. معلش احنا بنمر بأزمة ومش احنا بس العالم كله بيمر بالأزمة وربنا هينجينا ويعدينا منها على ألف خير وسلام".



يسرا

واختتمت: "يا رب يشيل من علينا البلاء وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.. اعمل اللى عليك وسيب الباقي عليه وهو قادر على كل شيء".

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وكان قد قرر القائمون على مسلسلى "دهب عيرة" للنجمة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز، و"بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم وآسر ياسمين توقف التصوير بشكل مؤقت لمدة 10 أيام حماية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على المتواجدين من انتشار الفيروس، خاصة وأن كل عمل يضم عدد كبير من النجوم وكرو الإخراج والإنتاج وعمال اضاءة وتصوير وخلافه، ومن المقرر أن يستأنفوا التصوير في الأسبوع الثانى من شهر إبريل.

ومسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.