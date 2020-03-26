شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى وسط نجوم الأهلى فى التسعينيات ويسأل: طلع عمر النمر من وسط الحبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول نجوم الفن قضاء وقت فراغهم في العزل المنزلى بسبب كورونا في التواصل مع جمهورهم من خلال حساباتهم بفيديوهات أو صور عن كيفيه قضاء يومهم، لذلك طرح الفنان أحمد صلاح حسنى، سؤال على جمهوره لتسليه وقتهم من خلال نشر صورة قديمة له أثناء فترة التسعينات وسط نجوم الأهلى، و طرح سؤال على " طلع عمر النمر من وسط الحبايب"، وكتب له المؤلف أيمن بهجت قمر، قائلا:" وهو أنا بحبك من شويه"، ليرد عليه قائلا:" حبيبى يا مبدع"، وكان الفنان أحمد صلاح حسنى قبل دخوله مجال الفن، لاعب كرة قدم.



أحمد صلاح حسنى



أيمن بهجت قمر

وكان النجم أحمد صلاح حسنى، قد اكد سابقا أنه يشعر بقلق للغاية من فيروس كورونا، الذى انتشر بكثافة بالغة في العالم، مشيرا إلى أن تلك الازمة ستقوى الشعب المصرى، حيث ستجعل تلك الأزمة الشعب المصرى يتكاتف فى جميع أطايفه، لافتاً إلى أن هناك مشاهد يتم تصويرها حالياً تتطلب القرب من الوجه، ولكن الشركة المنتجة أتخذت كل الاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية من الفيروس، موضحاً أنه وجميع أفراد المسلسل نتخذ الاحتياطات اللازمة من وضع الكمامات والقفازات وخلافه من أجل الوقاية.

وأكد حسنى خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة ، على شاشة on، أنه يلزم على المتخصصين نشر الوعى للشعب سواء في الاعلام او السوشيال ميديا، ويجب الحذر في كل الحالات، وتعقيم العربية والمنزل واتخاذ كل اللازم، موضحاً إلى أن الشعب المصرى قوى وسيعبر تلك الازمة بشكل مميز.

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وأشار حسنى، أن لقب "جوكر"، جاء من الإخلاص في كل ما مر به الفترة الماضية، حيث كان لاعب كرة، وممثل وملحن، ولذلك أطلق عنه الجمهور تلك اللقب .

تدور أحداث مسلسل ختم النمر في إطار رومانسى تشويقى، حول شخصية عمر النمر، الذي يقع في حب هنادي، ولكن بطل المسلسل يتعرض للعديد من المشاكل والظروب بسبب حبة لهنادي خاصة عندما يجد شيقيه سعيد يريد الزواج منها، ويعانى عمر من مشاكل خاصة مع والدة ووالد هنادي التي تتزوج شقيقه وتعيش في نفس المنزل وتحاول الانتقام من تركها، وفى نفس الوقت يعيش حب جديد مع مريم ويواجه الصعوبات الكثيرة التي يحاول التغلب عليها.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.