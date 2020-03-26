شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات بنات وقوت القلوب يختتمان دراما الموسم الشتوى استعدادا لـ رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك الموسم الدرامى الشتوى على الأنتهاء ، حيث يختتم الموسم مسلسلاته قبل انطلاق دراما رمضان 2020، إذ تختتم شركة سينرجى الموسم بمسلسلي "قوت القلوب وحكايات بنات 4" الذى يعرض حالياً على شاشة قناة on، من تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.





مسلسل "قوت القلوب" الذى يعرض حالياً على شاشة قناة الحياة، بطولة النجمة القديرة ماجدة زكى، آخر مسلسلات الموسم الشتوى، ويشارك في بطولته خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، أحمد حلاوة، باسم سمرة، وأخرون، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة، وإستكمالا للموسم الشتوى، تعرض قناة DMC مسلسل "إلا أنا" الذى يتمضن حلقات منفصلة متصلة؟، كل 5 حلقات بحكاية جديدة، حيث تعرض حالياً كحاية "أهل موسى" بطولة صبرى فواز، ومحمد عز، كمال أبو رية، ووفاء عامر، من إخراج محمد أسامى، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

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وعرض خلال الموسم الشتوى مسلسلات " بحر" للنجم ماجد المصرى، وإخراج احمد صالح، ومسلسل "بلا دليل" للنجمين خالد سليم ودرة، إخراج منال الصيفى، ومسلسل بخط الايد للنجم أحمد رزق، إخراج شيرين عادل، ومسلسل "الاخ الكبير" للنجم محمد رجب، إخراج إسماعيل فاروق، ومسلسل نصيبى وقسمتك 3 فى حلقات منفصلة متصلة للمؤلف عمرو محمود ياسين، وعدد من المخرجين، مسلسل "بت القبائل" للنجمة حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى، إخراج حسنى صالح.

وتبدآ شركة سينرجى حالياً مرحلة الدعاية لمسلسلاتها في الموسم دراما رمضان، حيث تستعد الشركة لطرح أغلب البروموهات لمسلسلاتها ، إذ بدأت بطرح برومو مسلسل "الأختيار" للنجم أمير كرارة، المقرر عرض في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر أن تطرح باقى دعاية المسلسلات تباعاً.