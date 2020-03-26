شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان توضح سبب حذفها لحساب ابنها مايسون من "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان أنها ليست مستعدة لتواجد أطفالها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن ، فخلال جلسة مباشرة علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" ، تحدثت نجمة الواقع البالغة من العمر ( 40 عام ) عن السبب الحقيقي وراء حذفها حساب ابنها " مايسون ديسيك " على Instagram.
قالت كورتني كاردشيان : "لم يسألنا" ، و أضافت أن مايسون ليس لديه " هاتف ذكي " ، إلا أنه يمتلك جهاز iPad وجهاز كمبيوتر للمدرسة ، و كورتني هي أم لثلاث أبناء مع سكوت ديسيك و هم مايسون ذو الـ 10 أعوام ، و بينيلوب البالغة من العمر 7 أعوام ، و رين ، 5 أعوام .
قالت كورتني : "لقد قمت بحذف حساب مايسون لأن أنا و سكوت شعرنا فقط أنه ليس كبير بما يكفي ، تابعت كورتني "إنه في العاشرة من عمره ، و أعتقد أن هناك حدا للعمر من أجل التعامل مع Instagram ، وأعتقد أنه عندما يبلغ من العمر 13 سيكون ذلك مناسب تماما له " .
يذكر أن كورتني البالغة من العمر 40 عاما فاجأت الجميع مؤخرا ا بإعلانها أنها لا تقوم باحتساب السعرات الحرارية ، بل إنها تعيش في منزل خالي من الجلوتين وخالي من الألبان ، إضافة الى الصيام المتقطع، و هو ما أكدته خلال مقابلتها لمجلة " health " و عن عد السعرات قالت : " لم أعد أفكر في هذه الأشياء " ، و بررت كورتني كاردشيان أن منزلها خالي من الجلوتين والألبان يرجع إلى أن بشرتها حساسة للغاية ، وإذا أكلت منتجات الألبان ، فسيؤثر عليها ، و استكملت : " أحب الصيام المتقطع ، و أحاول القيام بذلك طوال الوقت " .
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