شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح يختار الكاتب محمود جمال لإلقاء رسالة اليوم العالمى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيمانا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدور الشباب الفعال في المسرح وتفعيلا لرسالة وفلسفة المهرجان الدائمة في خلق أجيال من المسرحيين الشباب يكتسبون خبراتهم من الممارسة والاحتكاك والتواجد الدائم، قرر المهرجان تأسيس تقليد جديد وهو اختيار مسرحي من جيل الشباب لالقاء رسالة اليوم العالمي للمسرح.

وقد اختار مجلس ادارة المهرجان برئاسة الفنان مازن الغرباوي هذا العام عام التأسيس للتقليد الجديد الفنان والكاتب المسرحي المصري محمود جمال الشهير بمحمود حديني، على أن يستمر التقليد كل عام وفي السنوات القادمة ستختار إدارة المهرجان شابا من دول العالم المختلفة يكون فاعلًا ومؤثرًا في بلده علي الصعيد المسرحي المحلي والدولي و ستقوم إدارة المهرجان بترجمة الرسالة لأكثر من لغة علي أن يتم بث الرسالة بالصوت والصورة تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح كل عام .

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أجل دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام بسبب ما يمر به العالم من أزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد والمهرجان كما هو معروف تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري أما المشرف العام علي ورش المهرجان فهو الفنان محسن منصور ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCOبرئاسة سعادة المهندس محمد سيف الافخم .