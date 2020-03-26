شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من مسلسل الأنيمشن الجديد Solar Opposites والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Hulu عن أحدث مسلسلاتها الأنيمشن، Solar Opposites، الذى سيبدأ طرحه من 8 مايو المقبل، على الشبكة، وذلك من خلال طرح أول تريلر للعمل من خلال حساب الشبكة الرسمى على موقع التغريات تويتر، الفيديو وصلت مدته إلى دقيقة و 25 ثانية، ويقترب عدد مشاهداته من 522 ألف مشاهدة، العمل الجديد يدور فى إطار كوميدى، وخيال علمى.

مسلسل Solar Opposites، من بطولة أصوات شون جيامبرون، ماري ماك، جوستين رويلاند، ويدور حول انتقال عائلة من الفضائيين إلى أمريكا الوسطى، حيث يناقشون ما إذا كانت الحياة أفضل هناك أو على كوكبهم، العمل الجديد من أبداع جاستن رويلاند والكاتب الرئيسي السابق مايك ماكماهان، لـ مسلسل الأنيمشن Rick and Morty.

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كما كشفت شبكة Hulu عن موعد عرض الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، للممثل المصرى العالمى رامى يوسف، والذى يعرض في 29 مايو من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، وكان يوسف،قد فاز بـ جائزة الـ Golden Globes الأخيرة ، كـ أفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى.

الموسم الثانى من مسلسل Ramy يحتوى على 10 حلقات، على أن تعرض متتالية على الشبكة، ويقوم ببطولته رامي يوسف، محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلي، مي كالاموي، ستيف واي، مولي جوردون، كارولين باسو، روزالين الباي، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.

ويدور المسلسل الكوميدى العائلى حول رامي، نجل المهاجرين المصريين، حيث يقوم برحلة متعارضة روحياً في الحي الذي يقيم فيه في نيوجيرسي، حيث يقع في بحر الاختلافات، بين مجتمعه المسلم الذي يعتقد أن الحياة اختبار مستمر، وأصدقائه الألفيون الذين يعتقدون أن الحياة مليئة بالاحتمالات التي لا نهاية لها والله الذي يراقب دائمًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".