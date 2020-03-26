شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قالت ياسمين رئيس " شكرا كورونا".. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الفنانة ياسمين رئيس، عن معاناتها فى الجلوس بالمنزل بسبب كورونا، وغردت ياسمين عبر حسابها على تويتر،7 أيام في البيت مشفتش الشارع رجعت يوم 18 من السفر على البيت احساس غريب جداً ولخبطه كتير لسه مش عارفه أفسرها بس القعدة في البيت بتخلي الواحد يركز اكثر في حاجات كان شاغل نفسه عنها بزحمة الحياة حاسه انه قريباً هنقول شكرا كورونا".



ياسمين رئيس



ياسمين رئيس

كما كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن معاناتها مع فيروس كورونا، لافتة إلى عدم قدرتها على التعايش مع عدم لمس وجهها طوال اليوم بسبب القلق من انتشار العدوى، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تؤكد على تعبها بسبب الإجراءات الوقائية التي تتبعها من أجل الوقاية من الفيروس.

وقالت ياسمين فى الفيديو :"انا بجد مش عارفة مطلوب مني ازاي محطش ايدي طول اليوم علي وشى وشعري منكوش طول الوقت وعاملة زي ما اكون مكهربة .. مش قادرة المس وشى مش عارفة اعمل ايه ازاي هنعيش كدة امتي الايام دي تعدي علي خير".

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ومن ناحية أخرى تعود النجمة ياسمين رئيس للتعاون مع المخرج هادي الباجوري للمرة الرابعة في فيلم "جارة القمر" الذي بدأت تصويره منذ أيام قليلة، وذلك بعد النجاح الذي حققته في أحدث أفلامها "لص بغداد" بشخصية مهووسة بالتاريخ، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقاُ في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل "عرض خاص"، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم"واحد صحيح" لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة"، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.

فيلم "جارة القمر" بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي ولكن يحدث ما هو غير متوقع.

وأحدث أفلام ياسمين رئيس "لص بغداد" حقق ايرادات ضخمة من بداية عرضه في شباك التذاكر وهو الأول لياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي، وقد لاقىت شخصيتها قبولًا من قبل الجماهير والنقاد.