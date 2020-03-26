شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة hulk.. أحمد الفيشاوى يلعب "ملاكمة" ويعلق: ولا تيأس أبدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوى، متابعيه وجمهوره على "إنستجرام" بفيديو قصير، وصورتين، أثناء تواجده في المنزل، بسبب العزل الذاتي، لانتشار فيروس كورونا.

ونشر أحمد الفيشاوى فيديو، وهو يلعب "ملاكمة"، وأمامه تمثال للبطل الخارق "hulk"، وفى صورة أخرى أبرز الفيشاوى الوشم على ظهره، وعلق على الصورتين والفيديو قائلا: "واحنا مزنوقين في البيت.. ولا تيأس أبدًا"



التاتو على ظهر الفيشاوى

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الفيشاوى

ويصور الفيشاوى فيلم "الحارث"، حيث يجسد شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه فى بطولة العمل، وتكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير الشهر الماضى ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.