New Amsterdam توقف بث حلقتها الجديد بسبب موضوعها.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت صناع مسلسل New Amsterdam، الذي يعرض على شبكة NBC، وقف عرض الحلقة القادمة من العمل، وذلك بسبب أنها تدور حول فيروس انفلونزا قاتل، يجتاح مدينة نيويورك، الحلقة كانت ستطرح تحت اسم Pandemic، وتم إعادة تسميها لـ تطرح تحت اسم Our Doors Are Always Open، وصرح ديفيد شولنر كاتب المسلسل، "العالم يحتاج إلى قدر أقل من الخيال في الوقت الحالي، والمزيد من الحقائق".

وأضاف شولنر في " يمكن للإنفلونزا أن تقتل ما يصل إلى 80 ألف أمريكي،ونحن أردنا نشر هذه المعلومة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تخويفك بشدة لدرجة أنك ستغسل يديك طوال اليوم بـ شكل أكبر، أظهرنا ما يحدث عندما تضطر المستشفى إلى إقامة خيام في ساحة الانتظار لأنه لا يوجد أماكن كافية، لـ مساعدة المرضى، وذلك مع عمل الأطباء والممرضات والتقنيات الطبية على فترات متبادلة بسبب مرض أغلبهم، يتم عزل الناس، مع بعض المواجهات الأخرى"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

بدأ عرض الموسم الثانى من العمل فى 24 سبتمبر من العام الماضى، وكان من المقرر عرض الحلقة الـ 18 يوم 31 مارس الجارى، لكن القامين على العمل قاموا بتأجيها إلى اجل غير مسمى.

وهذا الجزء يعود بالنجوم ريان إيجولد في دور الدكتور ماكس جودوين، وهو طبيب جذاب لا يوقفه أي شيء من أجل بث حياة جديدة في المستشفى الذي يعاني من نقص في الموظفين ومن نقص التمويل.

ويضم فريق الممثلين أيضًا فريما أجيمان وجانيت مونتجومري وجوكو سيمز وأنوبام خير وتايلر لابين، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

كما تغادر الممثلة الأمريكية أمريكا فيريرا مسلسل السيت كوم NBC التلفزيوني، Superstore ، بعد خمسة مواسم، وكانت تلعب فيريرا دور إيمي، بـ مسلسل الكوميديا، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، صرحت فيريرا "كانت السنوات الخمس الأخيرة في متجر Superstore، من أكثر السنوات المجزية والمثيرة والممتعة في مسيرتي المهنية، لقد أتاح لي إنتاج وتوجيه التمثيل مع هذا الطاقم الرائع وأفراد الطاقم فرصًا للنمو كشخص، ومؤلفة".