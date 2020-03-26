شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تطلق أغنية " خليك بالبيت" من الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الفنانة يارا من جميع المواطنين الجلوس في المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة:" جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعلقت في الفيديو قائلة "أهم شيء طريقة غسل اليدين ..لما نرجع من برة أو نستعمل أي شي .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا"

فيما احتفلت يارا الأسبوع الماضى بعيد الأم، و نشرت يارا صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها: "يحكى أَنَّ هُناك سعادة أسمَيتُها (أُمّي أمي ثُمَّ أُمّي لْحَدّ آخر يوم في عُمْري.. صباحي، يَوْمي وكُلّ أيّامي أُمّي)، كُلّ عامّ وأُمّهاتكم بألف خير ومنصلّي للأمّهات اللي فقدناهم من هالحياة والله يرحمه".

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يذكر أن يارا شاركت الشهر الماضى فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، الفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي، وآخرون.

وكانت يارا قد أحيت برفقة المطرب اللبنانى مروان خورى، والنجمة اللبنانية كارول سماحة وحفلاً غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم السبت الموافق 4 يناير الماضى، وتضمن الحفل أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.