بسبب كوفيد 19..ليوناردو دى كابريو فى الحجر الصحى الذاتى مع صديقته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم ليوناردو دى كابريو قرر الوقاية من فيروس كورونا علي طريقة الحجر الصحي الذاتي مع من يحب، وذلك بعدما نشر موقع us weekly تقريراً مطولاً أفاد فيه بأن النجم الحائز علي جائزة أوسكار مرة واحدة في مشواره يفضل البقاء في منزله داخل لوس أنجلوس، وذلك برفقة محبوبته وصديقته كاميلا مورنو وفقاً لمصدر أخبر الموقع الشهير مثلما ذكر في تقريره المطول.
ويأتي هذا التقرير بعدما انتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد وجود نية لدى ليوناردو دي كابريو في الإقدام علي خطوة الزواج من كاميلا مورنو ليكسر عزوبيته الذى عاشها طوال عمره حيث أن نجم هوليود الشهير لم يقدم علي تلك الخطوة في أياً من علاقاته السابقة رغم ارتباطه بفتيات كُثر إلا أنه اعتاد علي عدم التطور إلي زواج نهائياً.
وكان النجم ليوناردو دي كابريو علي جانب آخر قد أعلن مؤخراً عن استعداده للعمل مرة أخري مع النجم روبرت دي نيرو وذلك من خلال فيلم من إخراج الرائع مارتن سكورسيزى الذى كشف تلك المفاجأة حيث تمكن في آخر أفلامه من الجمع مع نجمين من أهم نجوم العالم وهما روبرت دي نيرو وآل باتشينو الذى اعتاد العمل معهم في أكثر من فيلم من قبل نالوا إعجاب النقاد والجماهير، وبالتالي ما ان تم الإعلان عن الاستعداد لفيلم جديد يشهد اجتماع الثلاثي ليوناردو دى كابريو، روبرت دي نيرو، مارتن سكورسيزى أثار الخبر كل محبى السينما حول العالم لقيمة كل من تلك الأسماء.
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