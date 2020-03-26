شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يتصدر تريند يوتيوب بأغنية " قصاد بابك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد كامل أغنيته الجديدة " قصاد بابك"، أمس الأربعاء وتصدرت الأغنية تريند " يوتيوب"، في وقت قياسى في أقل من 20 ساعة، واحتلت المركز الأول على " يوتيوب".



أحمد كامل

و احتفل المطرب أحمد كامل بزواجه من نسمة الحرايري، الأربعاء 11 مارس بحفل زفاف كبير بحضور مجموعة من نجوم الفن والرياضة.

وحرص العديد من نجوم الساحة الفنية على مشاركة كامل فرحته، منهم الفنان محمود العسيلي ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثي والمطرب تامر عاشور، بجانب الفنان شيكو والمنتج محمد محسن جابر والمخرج حسام الحسيني والمنتج مصطفى السويفي مع نجوم الكرة المصرية أمير مرتضى منصور ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام.

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كما شهد الحفل مشاركة كل من زاب ثروت وأدهم سليمان وأسامة الهادي وصلاح بيجاتو وعبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي وأحمد نهاد، والملحن إيهاب عبد الواحد والموزع أحمد طارق يحيي والموزع نابلسي إضافة إلى رموز السوشيال ميديا مثل خالد مختار وعمرو راضي وعلي غزلان وحسام أنتيكا.

ويعد أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسعا مؤخرًا بأحدث أغنياته "مبقتش أخاف من الليل"، والتى تربعت على عرش تريندات اليوتيوب.

أحمد كامل طرح مؤخراً أغنية "قولى" التى كتب كلماتها ولحنها، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية S-lam Shetozوظهرت في صدارة تريند يوتيوب طوال الأيام الماضية منذ طرحها يوم 22 نوفمبر الماضي، وتقول كلمات الأغنية: "سلميلي عـ اللي بينا.. قولي كرهاك بـ 100 طريقة .. لو يسألوكي عني يوم..قولي مش فكراه الحقيقة..قولي غاب مش فاكرة شكله..قولى مات ومعاه مشاكلة"، قولي قلبي حب بعده.. واعملي فيها البريئة..كوني مظلومة فـ حكايتك..باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع.. بس وانتي قدام مرايتك..تقدرى تبوحى بمشاعرك.. قولي والله ما احب بَعدك".

يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان في طفل"، و"مجاذيب" وغيرها.