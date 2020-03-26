شكرا لقرائتكم خبر عن يوم أحمد رزق فى الحجر المنزلى: ألعب مع الأولاد واقرأ الكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الفنان أحمد رزق أنه يقضى فترة العزل المنزلى فى قراءة الكتب ومشاهدة التليفزيون واللعب مع أولاده، ويدعو الله يوميًا بأن تحل هذه الأزمة التى يمر بها العالم، وقال رزق إنه ملتزم بتعليمات وزارة الصحة، ولا يخرج من منزله خوفاً على سلامة من حوله، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتم القضاء على الوباء بشكل نهائى فى فترة قريبة.

وعبر أحمد رزق عن تفاؤله بالسيطرة على هذا الفيروس داخل البلاد، قائلاً: «"أنا متأكد إن الفترة دى هتعدى على خير عشان دى مصر المحروسة ربنا حارسها من كل شر".

يشار إلى ان احمد رزق يكتفى بالظهور كضيف شرف من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، للنجوم الثلاث طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى المقرر أن يعرض في السباق الرمضانى المقبل.

وعرض للفنان أحمد رزق مؤخراً مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.