شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة ابنة وزير الزراعة أمام ياسمين عبد العزيز.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة بدرية طلبة لاستكمال تصوير مشاهدها بمسلسل "ونحب تانى ليه"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، وتجسد "بدرية"، ضمن أحداث العمل دور"أشجار" وهى شقيقة الفنان عماد رشاد، ووالدها يعمل وزيرًا للزراعة، وتدور بينهم العديد من المواقف الكوميدية، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج، ويشارك فى بطولة المسلسل شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر، تشارك بدرية طلبة فى مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضاً، ويشارك فى بطولته رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، حمدى المرغنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

وتشارك بدرية أيضا فى مسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

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