شكرا لقرائتكم خبر عن موسم عيد الفطر السينمائى فى خطر مع استمرار غلق دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية، اتخاذ الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى عدة قرارات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، ومن ضمن هذه القرارات اغلاق دور العرض السينمائية لمدة أسبوعين، وبعد ذلك بأيام أصدر مدبولى أمس قراراً بحظر التجوال من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحاً لمدة 15 يوم بدء من اليوم الأربعاء مما يعنى أن دور العرض سيستمر غلقها أسبوعين اضافيين.

وتأتى هذه القرارات فى ظل عدم وجود موسم سينمائى جارى وان كان هناك بعض الأفلام التى كانت تعرض منذ شهر يناير وفبراير الماضى وذلك لم يتسبب فى أزمة كبيرة لصناعها، الا أن الأزمة فى حالة استمرار الأمور بهذا الشكل خلال الأسابيع المقبلة وحتى شهر رمضان المقبل، حيث سيكون موسم عيد الفطر السينمائى مهدد.



دور العرض

وتشير الأمور الأولية فى الوقت الحالى إلى احتمالية عدم وجود موسم سينمائى فى عيد الفطر، وأن الأفلام التى حجزت مكانها فى الموسم سيتم تأجيلها، اذا لم يتم السيطرة على انتشار فيروس كورونا وتنته الأزمة قبل حلول شهر رمضان المقبل، على أن تكون هذه الأفلام جاهزة لموسم عيد الأضحى.

وكان هناك عدداً من الأفلام قد حجزت مكانها فى موسم عيد الفطر المقبل، على رأسها فيلم "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح وضيف الشرف محمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى التى طرحت البرومو الأول للعمل قبل عدة أسابيع.

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احمد عز من فيلم العارف

الفيلم الثانى الذى كان مقرر طرحه فى موسم عيد الفطر هو "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.



البعض لا يذهب للمأذون مرتين

هذا بالاضافة إلى أفلام أخرى كان يتم تصويرها وتجهيزها للعرض فى عيد الفطر ولكنها توقفت بسبب الاجراءات الاحترازية التى يسير عليها المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لمطالب البقاء فى المنازل، ومن هذه الأفلام "الخطة العمية" بطولة على ربيع وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن "توتا" وإخراج معتز التونى، وأيضاً "هيكل نظمى" بطولة رامز جلال وغادة عادل.