شكرا لقرائتكم خبر عن عودة Netflix للخدمة بعد انقطاع طال أوروبا وبعض الولايات الامريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد موقع Netflix للعمل مرة اخرى، وذلك بعدما انقطعت الخدمة عن المشتركين في أماكن متفرقة بآوروبا منها لندن وبرلين وغيرها وعدد من الولايات المتحدة الامريكية، حيث انقطعت الخدمة حسبما أكد موقع مترو الذي أشار إلى حالة من الغضب انتابت المشتركين، خاصة في ظل ظروف الحجر المنزلي التي تتخذها المواطنين كاجراءات احترازية حفاظا علي حياتهم من فيروس كورونا وانهالت الشكاوي من المتشركون في شمال شرق وجنوب كاليفورنيا وتكساس حيث اشارت التقارير الي ان ٤١ بالمائة من المشتركين يتلقون رسالة بعدم الاتصال بالمنصة.

من جانب آخر كانت شبكة Netflix استجابت لطلب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25٪، ولكن فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " forbes"، وردا على طلب مفوض الاوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، الذى تضمن "بعد المناقشات بين المفوض تييري بريتون والرئيس التنفيذي لـ Netflix] ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة Netflix البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا."

ومن الواضح من هذه الكلمات أن القرار تم اتخاذه بشكل مباشر استجابة لطلب بريتون، الذي قام بـ طلب الطلب من نيتفلكس، دون أن يعرف معدلات الجودة على منصة البث، حيث أنه طالب، بـ تقليل الجودة إلى SD، دون أن يعرف وجود 4K، ولكنه تحدث عن أن جودة الأعمال على شبكة نيتفلكس هى HD،والتىتستهلك نسبة كبيرة من الانترنت، ومع وجود الأشخاص فى المنزل، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد، يجب على نيتفلكس، أن تتكاتف لـ مساعدة متابعيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes".

Advertisements

كما تستعد شبكةNetflix لإطلاق سلسلة جديدة عن طبيب التحليل النفسى سيجموند فرويد، وستطرح السلسلة التي ستتكون من 8 حلقات تحت اسم "Freud"، سيدور العمل الجديد في إطار دراما وتشويق، حيث سيكشف كيف تمكن من تحقيق نظريته الخاصة في التحليل النفسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "somagnews"، وسيكون العمل الجديد بسيط لكى يستطيع من فهمه كل المشاهدين، وليس العلماء فقط.