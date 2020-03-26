شكرا لقرائتكم خبر عن Netflix تخفض استهلاك الإنترنت 25% بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Netflix عن خدمة جديدة تتبناها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، بسبب تفشى فيروس كورونا، ومحاولة التصدي له، الأمر الذى جعل الضغط على شبكات الإنترنت يتزايد بشكل كبير، خاصة في ظل اجتماعات الأون لاين، وأيضا تواجد فئة كبيرة من الشعوب المختلفة في منازلها لحاجة العمل من المنزل.

وجاء في بيان شبكة Netflix الذى اختص به الخليج 365 الآتى:

"نرجو منكم الاطلاع أدناه على قرار Netflix بخفض معدلات نقل البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل توجه المزيد من الأشخاص للعمل من المنزل ورغبة Netflix في المساعدة في استمرارية عمل الإنترنت بصورة جيدة خلال هذه الأزمة، حيث قامت الشبكة بتطوير طريقة تساهم في تخفيف الضغط على شبكات الاتصالات بنسبة 25% مع الحفاظ على جودة الخدمة التي تقدمها لأعضاء شبكتها".

وصرّح كين فلورانس، نائب الرئيس لشؤون تقديم المحتوى: "في ظل الأزمة الحالية، قمنا بتطوير طريقة تساهم في تخفيف استهلاك Netflix للبيانات على شبكات الاتصالات بمعدل 25%، مع الحفاظ على جودة الخدمة. وبذلك سوف يستمر العملاء في الحصول على جودة الصورة التي توفرها خطتهم، سواء كانت مميزة أو قياسية HD أو أساسية. ونعتقد بأن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشبكات، وسيتم تطبيقها في مصر لمدة 30 يومًا".

معلومات أساسية

• تحرص Netflix على المساعدة في استمرار عمل شبكة الإنترنت بشكل جيد خلال هذه الأزمة، وسوف تساهم هذه الخطوات في تخفيف ضغط شبكة Netflix على الإنترنت بنسبة 25% خلال الأيام الثلاثين المقبلة.

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• توفر Netflix عادة خيارات بث متعددة لكل برنامج ضمن كل مستوى من دقة عرض المحتوى. وتعني هذه الخطوة أننا قمنا بإزالة خدمات البث على النطاقات الترددية العريضة. وسواء كنت تدفع لخطة المحتوى فائق الدقة أو عالي الدقة أو الخطة الأساسية، فسوف تستمر في الحصول على نفس الدقة (بحسب الجهاز الذي تستخدمه).

• يعتبر هذا الحل الأنسب لأعضاء شبكتنا لأنه يقلل بشكل كبير من الضغط على الشبكة (بنسبة 25%)، ويساهم في معالجة المشكلات ذات الصلة بها، بينما يحافظ على جودة الخدمة كما هي.

• تمكنت Netflix من التحرّك بسرعة لأنها استثمرت في تقنية البث التكيفي وخدمة Open Connect لسنوات.

o تعمل تقنية البث التكيفي من Netflix على ضبط جودة الفيديو والصوت بحسب النطاق الترددي المتاح. لذلك في حين أنك قد لا تحصل على الجودة المميزة UHD عندما يكون النطاق الترددي منخفضًا - فلن تواجه مشكلة توقف الخدمة أو سوء التحميل.

• قامت Netflix بتطوير Open Connect التي تجعل من خوادم المحتوى لدينا أقرب لمنازل الأعضاء، لنتمكن من توفير خدمة Netflix أسرع وبجودة أعلى مع ضمان استخدام أقل لشبكة الإنترنت.

• سيتم تطبيق هذا القرار أيضاً في كلّ من البحرين والأردن والعراق والكويت ولبنان وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.