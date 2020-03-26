نادين نجيم تستعيد ذكرياتها بفيديو: أحن إلى تلك الأيام

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نشرت الفنانة نادين نجيم فيديو لها في صالون التجميل، وقالت انها تشتاق إلى تلك الأيام، وإنها تلازم تلازم منزلها ولا تضع الماكياج وغرتها باتت طويلة وتحتاج إلى قص، لكن ظروف الحجر المنزلي تمنعها.
وقالت تعليقا على الفيديو إنها أرادت استرجاع ذكرياتها عندما كانت طبيعية واشارت إلى أنها تحن إلى تلك الأيام.
وكانت نادين طوال الأيام الماضية، تحرص على نشر فيديوهات لها وهي ترقص وتشيع اجواء من البهجة، كنوع من تغيير الجو في ظل الحجر المنزلي والبقاء في المنزل.
كما نشر محبوها فيديو لابنتها هافن وهي ترقص، وقالوا إنها تشبه والدتها بخفة دمها.
يذكر ان مسلسل نادين "2020 " توقف تصويره، ولم يعرف بعد ما إذا كان سيلحق بالماراثون الرمضاني.
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