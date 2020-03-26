فيديو: دعاء تامر حسني لرفع البلاء من فيروس كورونا

قدم الفنان تامر حسني دعاء خاص قام بكتابة كلماته، لرفع بلاء فيروس كورونا.

ونشر تامر الفيديو عبر حسابه على انستقرام، في مساهمة منه لدعم المتضررين من الوباء الذي اصاب الكرة الارضية ولم يستثن أحدا. الدعاء تم تصويره بطريقة الفيديو كليب، وهو من كلمات وألحان وغناء تامر حسني ورؤية موسيقية لعبد الرحمن شوقي، وتحث كلماته على العودة إلى الله وعدم الانشغال بالرزق والنعم على حساب العبادة حتى ينعم الله على الناس ويرفع البلاء. Advertisements

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