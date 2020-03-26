فيديو هند صبري تعلن رسميا: رمضان 2020 سيكون دون مسلسلات



كشفت الفنانة هند صبري رسميا ان مسلسل " هجمة مرتدة" الذي تشارك به مع الممثل أحمد عز قد لا يلحق بموسم دراما رمضان 2020 بعد توقف تصويره، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

هند صبري



وقالت هند إن حظوظ العمل باتت مشيرة قليلة لأن تصويره انطلق متأخرا.



أضافت هند في حوار من القاهرة مع برنامج "حوار" مع "فرانس 24" أن مسلسلات عدة قد لا ترى النور في رمضان.





وقالت إن أغلب المسلسلات المفترض عرضها خلال موسم رمضان 2020 لن تكون جاهزة، بعد توقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات وقائية، وفرض حظر التجول في مصر.

وأضافت أن العالم كله يعيش حالة حرب صحية وهي مثل كل البشر تعيش في حالة خوف ولكن المواساة تكمن في تضامن شعوب العالم من أمريكا لأوروبا لآسيا للوطن العربي وإفريقيا، بمواجهة فيروس كورونا الذي كشف مجددا عن ضعف الإنسان.

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وقالت إن جميع الشركات في العالم قررت وقف الإنتاج حتى لو تأثر الاقتصاد وذلك للاهتمام أولا وأخيرا بمواجهة هذا الفيروس؛ الذي اجتاح العالم خلال فترة قصيرة للغاية.

وتابعت قائلة: بالتأكيد هناك خسارة كبيرة للمنتجين، وكذلك للعمال والفنيين، وعددهم كبير ممن يعملون بالأجر اليومي في صناعة الفن في مصر، ويحتاجون لمساعدة ودعم من كل الفنانين، وهذا هو دور الفنانين الوقوف إلى جانب هؤلاء في هذا التوقيت.

وطالبت من كافة العاملين في كل المسلسلات أن يظلوا في بيوتهم ويحافظوا على أسرهم باعتبار أن هذا الأمر هو الأولوية القصوى حاليا.

أشارت إلى أن التجربة المرعبة الحالية يجب أن تدفعنا لتربية أطفالنا والشباب على احترام البحث العلمي، فمصير البشرية الآن رهن جهود الأطباء والعلماء الباحثين عن دواء ومصل لمواجهة الفيروس.

وبعد تصريح هند يبقى السؤال هل يكون رمضان 2020 بدون مسلسلات؟