فيديو: الاعلامية السعودية تغريد الطاسان تعلن اصابتها وبناتها بالكورونا

أعلنت الإعلامية السعودية، تغريد الطاسان إصابتها وبناتها بفيروس كورونا عبر مقطع فيديو من داخل مقر العزل الصحي.
وقالت الطاسان في مقطع فيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة: "مرحبا، أنا أصبت بفيروس كورونا نتيجة مخالطتي لقرايب قبل تقريبا 3 أسابيع جاءوا بزيارة لوالدتي وما كانت ظاهرة عليهم الأعراض، الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل الآن أنا مصابة وبناتي مصابين معاي واحنا في العزل الآن الصحي.."
وتابعت قائلة: "الوقاية خير من العلاج، الالتزام بكل ما أمرنا به من الجهات المسؤولة، هذا مو سجن، هذا وقاية لك ولي تكفينا شر الإصابة ومن بعدها أدوية وعلاج وما ندري شو الي ندخل فيه.. الكمام والقاز جدا مهمين انك تلتزم فيهم حتى لو احنا لحالنا ولكن دام ومعنا خاصة أطفال مصابين ومعنا في نفس الغرفة فمعناته احنا لازم نلتزم فيها.."
وقد حصدت الطاسان تعاطف الالاف الذين دعوا لها ولبناتها بالشفاء العاجل.
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