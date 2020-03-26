بعد كاظم الساهر... فاتي جمالي تنفي علاقتها بفارس كرم



نفت ملكة جميلة العرب السابقة الممثلة المغربية ​فاتي جمالي​ ما أشيع عن وجود علاقة خاصة مع الفنان اللبناني فارس كرم الذي وصفته بالصديق العزيز.



واشارت جمالي في تصريح لها، الى ان الصورة التي يتم تداولها على اساس انها مسربة تم التقاطها في المغرب خلال زيارة كرم الأخيرة الى هناك قبل فترة، واوضحت ان الفنان اللبناني من الاشخاص الذين يستحقون التقدير وهي تعتز بصداقته.

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نفت ملكة جمال العرب السابقة الممثلة المغربية ​فاتي جمالي​ وجود أي علاقة خاصة مع الفنان اللبناني فارس كرم الذي وصفته بالصديق العزيز.



واشارت جمالي الى ان الصورة التي يتم تداولها على اساس انها مسربة تم التقاطها في المغرب خلال زيارة كرم الأخيرة الى هناك قبل فترة، واوضحت ان الفنان اللبناني من الاشخاص الذين يستحقون التقدير وهي تعتز بصداقته.



وكانت شائعة مماثلة قد اطلقت حول علاقة تجمع فاتي بالفنان كاظم الساهر عام ٢٠١٦، سارعت إلى نفيها ايضا، ما دفع بالبعض إلى اتهامها بأنها هي من تطلق هذه الشائعات لجذب الأضواء.

