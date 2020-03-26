نادية الجندي ونبيلة عبيد سجنتا في بيروت... هذا ما حصل معهما

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توقف تصوير مسلسل " نساء من دهب" الذي كانت شركة الصباح تصوره في بيروت مع الفنانات المصريات نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، ولم يعرف بعد ما اذا كان التصوير سيستأنف للحاق بالماراثون الدرامي، أم سيؤجل المشروع إلى ما بعد رمضان في حالت طالت أزمة الكورونا.
وكانت الدولة اللبنانية قد اعلنت حالة طوارىء صحية قبل عشرة أيام، وعليه توقف تصوير كل الاعمال الدرامية، وكان القرار ان الاعمال ستتوقف اسبوعين، فترة التعبئة العامة التي اعلنتها السلطات للحد من تفشي الكورونا، الا ان الامور سارت بمنحى تصاعدي، وعليه فقد تم تمديد ايقاف المسلسلات الى اجل غير مسمى.
نساء من ذهب
الفنانات اللواتي كن قد وصلن الى بيروت قبل اكثر من شهرين لتصوير المسلسل، بقين في احد فنادق بيروت، اذ ان ارتباطهن بالتصوير حال دون عودتهن الى القاهرة. وعليه، بقيت كل منهن في غرفتها في الفندق، التزاما بقرار الحجر المنزلي، حتى انهن لا يتبادلن الزيارات، وتشعر كل منهما باكتئاب شديد، لاضطرارها للوجود في غرفة داخل فندق، بعيدة عن عائلتها في هذا الظرف العصيب.
يذكر أن شركات الانتاج بدأت بمراجعة نصوص مسلسلاتها، لتعديل ما تبقى من حلقات، من خلال إلغاء بعض المشاهد التي يصعب تصويرها في هذه الظروف واستبدالها بمشاهد أخرى في حال سمحت الأسابيع المقبلة بالتصوير، وإلا فإن الاعمال لن ترى النور في رمضان المقبل الذي قد يكون اول رمضان من دون مسلسلات.
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