مغني "بنت الجيران" يواجه خطر السجن بعد تشجيعه على نشر وباء كورونا



قبل ايام قام مطرب المهرجانات المصري عمر كمال بنشر فيديو اثار غضبا شعبيا كبيرا، اذ ظهر فيه مع زميله رضا البحراوي وهما يقبلان ويحتضنان بعضهما، ساخرين من تعليمات وزارة الصحة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، يواجه الفنانان دعوى قضائية قد تصل إلى السجن لمدة عام.

فرغم اعتذار كمال والبحراوي عن الفيديو، تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا، تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد المطربين، بسبب ظهورهما في الفيديو وهما يقللان من أهمية تعليمات وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، في ظل جهود الدولة للحد من انتشاره، وهو ما يعتبر مخالفة لتعليمات الدولة ودعوة إلى نشر الوباء.

وطالب في البلاغ الذي حمل رقم 16839 لعام 2020، بمعاقبة "كمال" و"البحراوي" بالحبس والغرامة لأنهما أظهرا صورة مسيئة للشعب المصري.

Advertisements



بدوره تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانين، وجاء في البلاغ أن "مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال ورضا البحراوي، مستعدين لفعل أي شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان الثمن جثث أبناء وطنهم".

وأضاف المحامي في بلاغه للنائب العام ، أن "الأخطر هو استهدافهما لفئة الشباب الأكثر تأثرا بهم"، مشيرا إلى أن الدولة "تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأتي البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة".

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا، وضبط وإحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام.

