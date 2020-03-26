فاشينيستا سعودية : ” الحمد لله على نعمة الطلاق “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 05:54 مساءً - نشرت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية ” أمل الأنصاري ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” تحدثت من خلاله عن تجربة زواجها السابقة وانفصالها عن زوجها منذ 10 سنوات .

حيث كشفت أمل الإنصاري أن زواجها دام لمدة 3 سنوات فقط وقالت : ” تزوجت وأنا صغيرة في بداية العشرين وما طولت وانفصلت بعد تقريبا 3 سنوات والحمد لله على كل حال اللهم لا اعتراض .. الحمد لله إني انفصلت والحمد لله على نعمة الانفصال والحمد لله إنه في شئ موجود في الحياة إسمه الطلاق ” .

وتابعت : ” ما اتخيل إنه ممكن على وجه الأرض امرأة تكون تحت رحمة شخص طول العمر فالحمد لله على هذه النعمة ” .

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وعن السبب من وراء عدم زواج أمل الأنصاري مرة أخرى إلى الآن أجابت : ” والله أنا ما على بالي أتزوج الآن وأنا أخدت نصيبي في الحياة وإني لأكرر هذه التجربة مرة ثانية أحتاج إلى تفكير عميق لأني لا سمح الله لو ارتبطت وانفصلت مرة ثانية هذه مصيبة ” .

وأضافت : ” الارتباط الثاني مو سهل خاصة لما التجربة الأولى تكون فاشلة يمكن يكون اختيار خاطئ أو إني كنت صغيرة في العمر ما فكرت .. أنا اللي اتقدمولي كتير ولكن أنا وافقت مرة واحدة فقط.على واحد والباقي رفضتهم وبعدها شلت الفكرة كلها من بالي ” .