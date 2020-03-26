شاهد .. الفنانة المصرية ” هند عبد الحليم ” تكشف عن خطبتها

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 05:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية الشابة ” هند عبد الحليم ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أعلنت من خلالها عن خطبتها .
وظهرت هند عبد الحليم في الصورة برفقة شابا يدعى ” كريم قنديل ” وهو من خارج الوسط الفني .
وكتبت هند في تعليقها على الصورة : ” ده كان قبل الحجر الصحي .. كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا بس اكتفينا بأهلنا في البيت .. وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل .. خليكم في البيت وخلوا بالكم من نفسكم ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين و الفنانين على المنشور الذين قدوا لها التهاني وأعربوا عن سعادتهم بالخطبة من بينهم الفنانة ” درة ” و الفنان الشاب ” خالد أنور ” والفنانة ” سلمى أبو ضيف ” والفنانة ” إيمان العاصي ” والفنانة ” شيري عادل ” .
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