شاهد .. راغب علامة : ” الكورونا تليق بزوجتي “

كتب امير فتحي في الخميس 26 مارس 2020 05:54 مساءً - أجرى الفنان اللبناني ” راغب علامة ” مداخلة عن طريق الفيديو لبرنامج ” منا وجر ” المذاع على قناة ” mtv ” اللبنانية والتي تحدث من خلالها انتشار فيروس كورونا وحياة العزل الإجتماعي التي نعيشها بالوقت الحالي للحد من تفشي المرض .

وبسؤال راغب علامة عن كيفية قضاء وقته في المنزل أجاب : ” بعمل كل شئ بغني بعمل رياضة مع أولادي وزوجتي وبدخل المطبخ وبهتم بصحتي وبأكلي .. بدي اصير طباخ ” .

وحول علاقته بزوجته في ظل البقاء بالمنزل طوال هذه المدة قال : ” أنا اكتشفت إن جيهان لابئلها الكورونا كتير .. لابئلها الجو وقعدة البيت بشوف فيها جانب مكنتش بشوفه فيها وقربتنا من بعض وصارت عم تفوت عالمطبخ ” .

وأشاد راغب علامة بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا إلى جانب محاولة إصلاح الأوضاع بالبلاد ومعالجة ما تمر به من أوضاع إقتصادية سيئة .

وكشف علامة أيضا عن إنطلاق أغنية جديدة له خلال أيام تعبر عن الأوضاع الحالية ويوجه من خلالها رسالة حب وتقدير إلى الطاقم الطبي الذي يقف بالصف الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

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