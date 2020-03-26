تامر عاشور يستعد لحفل غنائي لايف على يوتيوب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري تامر عاشور، لتقديم حفل غنائي ضخم يتم عرضه مباشرة لجمهوره بمصر ومختلف الدول العربية داخل بيوتهم وفي أماكن إقامتهم عبر قناته الخاصة علي يوتيوب وصفحته علي “فيس بوك ” وذلك مساء يوم الجمعة 27 مارس.

ومن المقرر أن يأتي الحفل كمساهمة من النجم المصري في في كسر حالة الملل والرتابه لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوي العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة علي إنتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره علي البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس.

ويعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص ب “تويتر ” يوم ١٦ مارس الجاري ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.

والجدير بالذكر أن تامر عاشور يجري حاليا بروفة بمشاركة فرقته الموسيقية بإحدى الفيلات استعدادا لإحياء الحفل ورفض الإفصاح عن مكان إقامته تجنبا لتجمهر محبيه حيث أن الحفل يقام بكامل تفاصيله من مسرح وإضاءة وأجواء اللايف التي تصاحب حفلاته ولكن بدون جمهور.