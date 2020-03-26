ريهام حجاج تساعد محتاجين.. وهكذا ردت على متهميها بالاستعراض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سلكت الفنانة المصرية ريهام حجاج طريقًا مختلفًا عن معظم المشاهير الذين رفعوا راية التحدي لفعل الخير ومساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من حظر التجول وفرض قيود على التجمعات والخروج من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشرت ريهام صورة عبر حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، يظهر فيها حساب جديد يحمل اسم "ريهام حجاج هتساعدك"، أنشأته خصيصًا لمساعدة المحتاجين من خلال تواصلهم معها عبر خاصية الرسائل.

وعلقت الفنانة المصرية على الصورة قائلة: "أنا عملت الأكونت دا عشان المساعدات لإن حجم الرسايل مهول، يا ريت اللي يبعت رسالة يكتب فيها المطلوب بالظبط والعنوان ورقم تليفون للتواصل".

وواصلت: "الأكونت دا معمول للناس اللي في أشد احتياج في الظروف الصعبة دي فياريت اللي مش محتاج ما يبعتش عشان مايضيعش فرصة على اللي في احتياج حقيقي.. شكرا".

وعلى الرغم من إشادة الكثيرين بخطوة ريهام لمساعدة المتضررين، إلا أن آخرين رأوا أن المحتاجين الحقيقيين لا يتواصلون عبر "إنستغرام"، وبالتالي المساعدات ستذهب إلى من لا يستحقها.

واتهم البعض، حجاج بمحاولة تسليط الأضواء عليها وأن هدفها الاستعراض ليس أكثر، خاصة أنه ليس هناك أي وسيلة للتأكد من أحقية صاحب الرسالة بدعمها له من عدمه، وأن من يريد مساعدة المحتاجين حقًا، لن يلجأ إلى "إنستغرام".

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ومن بين الرسائل التي وصلت إليها: "يعني هما الناس الغلابة المحتاجين هيكون عندهم إنستغرام وقاعدين متابعين؟!، في ناس ممكن متكونش عارفة إيه هو الإنستغرام أصلا وماشيين بموبايلات عادية أو ممكن يكونوا مش معاهم أصلا، الناس الغلابة عايزة الي يروحلها ويديها".

ومن جانبها، ردت ريهام على تعليق المتابعة، قائلة: "والله أنا ساعدت ناس كتير أوي عن طريق إنستغرام، دي الطريقة الي أقدر استخدمها بحكم شغلي، ولو عندك طريقة أحسن ساعدي بيها وربنا يقدرك ويقدر الناس على فعل الخير".

وكانت ريهام حجاج، أعلنت في وقت سابق تبرعها بمبلغ مليون جنيه مصري (64 ألف دولار)، لوزارة الصحة في بلادها، كمساهمة منها في مكافحة فيروس كورونا المتفشي في البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت الفنانة المصرية في فيديو عبر حسابها الشخصي: "لقاء الخميسي تحدتني في تحدي الخير المنتشر مؤخرًا، وأنا قبلت التحدي وسأتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة المصرية".

وواصلت: "أتحدى زوجي محمد حلاوة وتامر مرسي ونيللي كريم وخالد النبوي، لكي يتبرعوا أيضًا في هذا التحدي".

ويأتي إعلان ريهام التبرع بهذا المبلغ، بعد شنها هجومًا شرسًا على المتابعين لحسابها الشخصي على "إنستغرام"، واتهام بعضهم بأنهم "لجان إلكترونية" لتوجيههم الانتقادات الدائمة إليها بسبب زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.