بوراك أوزجيفيت بحملة ضد كورونا رغم توريطه من قبل زوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تمض سوى أيام على قيام النجمة التركية فهرية أفجان بفضح زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت، كاشفةً عن أنه لا يتقيد بالحجر المنزلي ويخرج في الوقت الذي يريده، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها تركيا من انتشار لفيروس كورونا، حتى أنه لم يشارك في حملة "خليك بالبيت" التي شارك فيها الكثير من النجوم ومنهم فهرية.

لكن يبدو أنَّ هذا الخبر لم يمنع وزير الصحة التركي فخر الدين غوجة من اختيار الفنان التركي الشهير وزوجته ليكونا الوجه الرسمي لحملة "خليك في البيت" التي أقرتها الوزارة؛ إذ قام الوزير بنشر بوراك وفهرية وهما في منزلهما، واستخدم هاشتاغ "الحياة موجودة في المنزل"، وهو الهاشتاغ الذي حملته الصورة المنشورة.

وللتأكيد على قيامهما بهذه الحملة، كتب الوزير في تغريدةٍ أخرى قائلا: "بوراك أوزجفيت وفهرية أفجان يقولان إنّ الحياة في المنزل"، مضيفا: "أشكر جهودهما في محاولة دعم حملتنا".

ونشر الزوجان صورتهما في حسابهما على إنستغرام، وظهرا فيها وهما يجلسان في المنزل بينما تقرأ فهرية كتاباً، وبوراك يقرأ سيناريو مسلسله وطالبا الجميع البقاء في المنزل.

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وفي السياق ذاته؛ وجهت فهرية أفجان، رسالة إلى محبيها في بلادها وفي الدول الأخرى، بأن يبقوا في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لتنضم الفنانة إلى قائمة النجوم الذين يشاركون بنفس الحملة والدعوات بالحجر المنزلي.

كما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام وثقت من خلاله حديقة منزلها، وكتبت عليه:"الكون، أو قوة أخرى للبشرية، من خلال بقائنا في منازلنا يحاول شرح شيء ما ويحاول القول: أنا متعب، وأحتاج إلى الراحة".

وكانت الفنانة التركية في وقتٍ سابق قد ذكرت في حديثٍ لها بأنَّ "بوراك لا يستمع إلي، وأريده أن يسمع نصيحته أولا قبل أن ينصح جمهوره الذي يحبه ويثق به"، وتابعت:"ابق جانبي حبيبي ولا تخرج من منزلنا فلا داعي الآن لمشاريعك، أخاف عليك كثيرا مثل طفلنا".

ليرد حينها بوراك أوزجيفيت، بطل مسلسل "المؤسس عثمان" الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة: "حبيبتي هذه أمور خاصة، أحاسبك إذًا عبر الرسائل الخاصة".

ولا نعلم إن كان الفنان التركي قرر الالتزام في منزله أم أنها مجرد صورةً للحملة، خصوصا وأنه ما زال يستكمل تصوير مسلسله "المؤسس عثمان" والذي لم يعلن حتى الآن عن توقف التصوير فيه، على الرغم من إعلان الكثير من المسلسلات إيقاف تصوير حلقاتها.