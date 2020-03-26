يارا تتطرح أغنية جديدة لمحاربة فيروس كورونا ا

شاركت المطربة اللبنانية يارا، جمهورها منذ قليل، بأغنية جديدة لها بعنوان "خيلك بالبيت"، وذلك حرصا منها على بقاء المواطنين في المنزل والحد من انتشار كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".

وتقول كلمات أغنية خيلك بالبيت : "كلمة ياريت بعمرا ما عمرت بيت .. كرمالي وكرمالك. .. حتى ما تخسر حالك .. موتلي اهمالك .. وخليك بالبيت .. موتلي اهمالك وخليك بالبيت".

علقت يارا، على الفيديو قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق ابو جوادي، وان شاءالله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت .. ويلّي مش بالبيت ابعتولوا هالأغنية".

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